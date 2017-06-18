​Мобильный пункт, где можно узнать ВИЧ-статус, откроют в поезде, который пройдет по всей стране

В Сургуте продолжается реализация коммуникационного проекта с ОАО «РЖД» по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. ОАО «Российские Железные дороги» приняло участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в третий раз. Теперь в начале июля РЖД и Минздрав в одном из поездов откроют мобильный медицинский пункт, где пассажиры смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и на месте получить консультацию врача.

Поезд будет идти по территории всей страны.