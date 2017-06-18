​Урайские байкеры подружились с особенными детьми

Байкерский клуб «Сармат» из Урая приехали в летний оздоровительный лагерь центра социальной защиты населения «Фортуна» с шоу для особенных детей.

Как передает департамент общественных и внешних связей округа, среди прочего устроили мотовыставку, где показали мототехнику и средства защиты, раритетные мотоцикли и современные спортивные модели. «Ребята смогли не только посмотреть, но и потрогать, посидеть на настоящих мотоциклах, надеть мотошлемы, прокатиться на веломобилях, примерить на себя роль романтиков дорог», — говорят организаторы лагеря.

Нашествие байкеров не обошлось без контакта с госавтоинспекторами: они сопровождали гостей и тоже подготовили для детей программу — познавательную викторину, где в игровой форме напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.