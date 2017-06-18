​Когалымским семьям предложили выплаты вместо земельных участков

25 семей в Когалыме получили социальные выплаты вместо земельных участков, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

Напомним, что многодетные семьи могут сами определить — нужен ли им участок под индивидуальное жилищное строительство или же лучше обойтись выплатой. Так, по данным на 1 января 2017 года, на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в Когалыме значатся 255 многодетных семей. В прошлом году бесплатные участки получили только три семьи — поэтому многие предпочитают не стоять в очереди, а запрашивают социальные выплаты, за счет которых производят улучшение жилищных условий.

На сегодня зарегистрировано 64 участника мероприятия на получение социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Выдано 35 свидетельств многодетным семьям. 25 участников уже обратились для предоставления социальной выплаты.