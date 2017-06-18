​Березовский район продолжает готовиться к IV ежегодному молодежному форуму «PRO.Жизнь»

Молодежный форум «PRO.Жизнь» пройдет в этом году с 21 по 25 июня на территории живописного детского этнического стойбища «Мань-Ускве» возле Саранпауля в Березовском районе, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

В нем, как обычно, будут участвовать десятки активных молодых людей не только с района, но и из ближайших муниципальных образований. Например, в прошлом году в форуме приняли участие молодые люди Белоярского, Октябрьского районов и Нягани.

Все четыре года проведения форум преследует глобальную цель: подготовить эффективных молодых управленцев, заметить новых харизматичных лидеров среди активистов, чтобы в дальнейшем они смогли реализовать свои идеи на уровне не только форума, но и реальной жизни в муниципалитете.