​Окружная научно-практическая конференция медицинских сестер прошла в Сургуте

Сургутские медсестры собрались на окружную научно-практическую конференцию, которая прошла в травматологической больнице. Обсуждали не только сестринское дело, но и милосердное отношение к пациентами, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Так, к разговору привлекли представителей департамента здравоохранения региона, социальной сферы, медсестер Югры, духовенство, а также будущих врачей.

«Травматологическая больница в Сургуте имеет на своей территории храм в честь святого Луки. Это показательный пример взаимодействия духовенства с врачами, — отметила консультант департамента здравоохранения Югры Надежда Эспе. — Мы считаем, что в День памяти святого эта традиция должна быть возобновлена. По сути, она не имеет документальной составляющей, но несет мощный моральный смысл, накладывая на будущих медицинских сестер большую ответственность перед пациентами».

