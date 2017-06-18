Сургутский район стал лучшим муниципальным образованием Югры в охране окружающей среды

Сургутский район стал победителем конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды». Как передает департамент внешних и общественных связей, награду из рук губернатора Югры Натальи Комаровой получила замглавы администрации муниципалитета Дина Кузьмина.

«Я с большим уважением отношусь к людям, которые знают, что такое окружающая среда, понимают свою роль и возможности, чтобы она отвечала требованиям, предусмотренным для устойчивого живого мира, — сказала Комарова. — Ваша подвижническая работа обеспечивает еще один важный аспект — это ваш личный пример. Спасибо вам за это».

На территории Сургутского района в этом году проведено около 300 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие почти 30 тысяч жителей, в ответ рассказала Дина Кузьмина: «Мы ведем с населением просветительские беседы, организуем субботники. Пока не примешь в них участие сам, не наведешь порядок не только в своем доме, но и в окружающей среде, то ситуация не изменится. Секрет прост. И этому нас учите вы, Наталья Владимировна — просто работать. Мы и работаем».

