Сургутский район стал лучшим муниципальным образованием Югры в охране окружающей среды

Сургутский район стал победителем конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды». Как передает департамент внешних и общественных связей, награду из рук губернатора Югры Натальи Комаровой получила замглавы администрации муниципалитета Дина Кузьмина.
«Я с большим уважением отношусь к людям, которые знают, что такое окружающая среда, понимают свою роль и возможности, чтобы она отвечала требованиям, предусмотренным для устойчивого живого мира, — сказала Комарова. — Ваша подвижническая работа обеспечивает еще один важный аспект — это ваш личный пример. Спасибо вам за это».
На
территории Сургутского района в этом году проведено около 300 мероприятий
экологической направленности, в которых приняли участие почти 30 тысяч жителей,
в ответ рассказала Дина Кузьмина: «Мы ведем с населением просветительские
беседы, организуем субботники. Пока не примешь в них участие сам, не наведешь
порядок не только в своем доме, но и в окружающей среде, то ситуация не
изменится. Секрет прост. И этому нас учите вы, Наталья Владимировна — просто
работать. Мы и работаем».