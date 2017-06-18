​Сургутский Союз морских пехотинцев отправился в поход по Волге

На сорокадневный поход по Волге решились воспитанники Союза морских пехотинцев: они уходят сегодня в большой шлюпочный поход, который станет данью памяти адмирала Федора Ушакова.

Начнется он на родине адмирала — в Рыбинске, а завершится в Самаре, всего детям предстоит пройти 1300-километровый маршрут.

«Дети пяти-шести лет пройдут его на «оптимистах», так что для них путь окажется еще длиннее, не менее 1500 километров — яхты ходят галсами, — говорит руководитель Союза Руслан Вышкурцев. — Дети десяти лет и старше пойдут на армейских ялах. Мы купили новый флот — спасибо спонсорам, которые за долгие годы сотрудничества стали уже нашими друзьями».

После возвращения курсанты долго сидеть дома не будут: у них запланирован поход, включающий в себя территорию Китая, Кореи, Японии и даже Австралии — домой планируют вернуться 8 сентября, к началу нового учебного года.