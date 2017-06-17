​Сборная Югры завоевала серебро XVI открытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М. А. Фёдорова»

В Тюмени прошел турнир по пожарно-спасательному спорту, посвященный памяти заслуженного тренера Михаила Александровича Федорова, в котором команда Югры заняла второе место, сообщает СТВ.

Наши спасатели вошли в число сильнейших спортсменов Уральского федерального округа, которые боролись за звание лучших в трёх дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Персонально лучшей стала югорчанка Екатерина Чендакова, показавшая лучшие результаты в подъеме по штурмовой лестнице — 7,40 сек. Кроме того, команда Югры заняла первое место в пожарной эстафете и третье в боевом развертывании.