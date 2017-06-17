​Окружная школа мастеров провела выездную сессию в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе состоялась выездная сессия Окружной школы мастеров, передает департамент общественных и внешних связей округа.

Так, участники побывали в поселке Аган, где учились создавать музыкальные инструменты обско-угорских народов и играть на них.

«Проект реализуется по Распоряжению Губернатора, его целью является вовлечение жителей автономного округа в процесс сохранения и развития инструментальной музыки обско-угорских народов», — отмечают организаторы.

Среди участников школы — жители с. Охтеурье, с. Корлики и п. Аган. Они учились изготавливать музыкальный цитрообразный инструмент «нарс юх». Занятия выездной сессии проводил Народный мастер России Яков Никифорович Тарлин.

«Обучающие школы по изготовлению музыкальных инструментов очень актуальны именно в малых населенных пунктах муниципальных образований, где у жителей больше потребностей в занятиях традиционными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера. Они приобретают дополнительные навыки работы с деревом возможности в реализации своего творческого потенциала», — говорят организаторы проекта.