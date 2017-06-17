​Рыбакам в Югре требуется подать заявки на ловлю

Представители коренных народностей в Югре имеют квоты на вылов рыбы, но для их получения требуется подать заявку напоминает департамент общественных и внешних связей округа.

Так, необходимо в срок до 1 сентября 2017 года подать заявку и пакет документов в адрес департамента промышленности Югры:

- в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, Управление агропромышленного комплекса, кабинет 315.

- либо в электронной форме по адресу: depprom@admhmao.ru

- Также, прием заявок осуществляют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурными подразделениями.

Заявитель к заявке прилагает следующие документы:

1) копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства (в отношении всех физических лиц, указанных в заявке, при наличии паспорта);

2) копию свидетельства о рождении (с указанием национальности) (в отношении всех физических лиц, указанных в заявке);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости).

Заявитель вправе отозвать или изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок. Заявка подается в письменном или электронном виде.

Форма заявки и инструкция по ее заполнению с возможностью для копирования размещена на едином официальном сайте органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на странице http://depprom.admhmao.ru Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, раздел: деятельность - полезная информация - традиционное рыболовство.