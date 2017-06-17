​Стартовало голосование за лучшую работу в конкурсе любительских фотографий «Я живу в Югре»

Конкурс любительских фотографий «Я живу в Югре» выходит на следующий этап: началось голосование за работы, представленные участниками, напоминает «Открытый регион».

«Каждый участник мог прислать изображение, которое ассоциируется у него с родным краем. Конечно же, фото должно было быть сделано самим конкурсантом», — прокомментировала представитель организатора — директор Центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

Всего же на конкурс, посвященный 825-летию с момента упоминания югорских княжеств, поступило больше 250 работ, голосовать за лучшие фото можно до 19 июня.

Победитель получит подарочный сертификат на прогулку с фотографом. Он определится 19 июня.