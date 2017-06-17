​Сургутский политехнический колледж показал себя на Всероссийском конкурсе Малой Академии наук России

Сургутяне из местного политехнического колледжа в третий раз победили на Всероссийском конкурсе Малой Академии наук России: они представили свои работы в номинации «Социальные проекты «Сделаем мир добрее».

Так, Даниэль Баймбетов и Валерий Прасин стали лауреатами первой степени Всероссийского конкурса проектов учащихся «Созидание и творчество» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». Они представили труд своих учебных групп: будущие столяры и маляры изготовили театральные декорации к детским праздникам для воспитанников Сургутской специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада, расположенной неподалеку от второго подразделения колледжа.

«Когда мы побывали здесь впервые и познакомились с этими детьми, мы узнали, что они любят заниматься творчеством, несмотря на свой недуг, и решили помочь им, украсить их праздничные мероприятия. Столяры сделали цветущий куст, два дерева и семь елочек, а маляры раскрасили их» — представили свою работу конкурсанты на научно-практической конференции СПК «Я – специалист!».