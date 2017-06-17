​23 ветерана в Югре по-прежнему нуждаются в жилье

В Югре осталось 23 ветерана Великой Отечественной войны, которые состоят на учете нуждающихся в жилье. По данным «Открытого региона», это жители Сургута, Югорска, Нягани, Лангепаса, Сургутского района и некоторых других муниципалитетов округа.

Первый заместитель директора департамента строительства Югры Диана Саваровская отмечает, что, по закону, ветеран может выбрать предоставление жилья по соцнайму или единовременную выплату на строительство и приобретение жилого помещения в собственность: «Жилое помещение предоставляется площадью не более 47 квадратных метров, — рассказала она. — Размер единовременной выплаты определяется исходя из общей площади помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра по округу».

Кстати: Размер соцподдержки ветеранов в округе составляет 1 991 531 рубль. В рамках Указа Президента РФ № 714 жильем обеспечены 515 граждан.