​300 югорчан заступят на «Территорию Сильных»

Более 300 жителей Югры выступят на мероприятии «Территория сильных» — тройка сильнейших получит призы и денежные сертификаты, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

Напомним, что командный забег состоится в Нефтеюганске, таким образом округ отметит День молодежи. Уже завершено строительство трассы самого непредсказуемого командного забега в Югре. Так, семь километров «Территории Сильных» включают в себя 28 препятствий, среди которых мототрасса, олимп, бастион, ров, армия 2.0, вертикальная сетка, джунгли, остров и многое другое.

Собрать 300 участников организаторам удалось за десять дней. «Докажи, что можешь», — фраза, которая раскрывает экстремальный забег. Прежде всего, упор на преодолении себя, командообразовании, привлечении молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спортом, — заявили организаторы. — География участников обширна, это и Ханты-Мансийск, и Нефтеюганск, Сургут, Когалым, Покачи, Советский и Сургутский районы, есть команды даже из Кондинского района и Нижневартовска. Количество участников, собранное в рекордно короткий срок, показывает, что подобные забеги пользуются спросом».