​Глава Росгвардии углядел в протестных акциях в России признаки цветных революций

Протестные акции в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах», заявил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов, его слова сегодня приводит «Интерфакс».

«Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса», — добавил он, отметив, что «под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны».

Подготовка сотрудников Росгвардии «постоянно совершенствуется», «проводятся тренировки по быстрому реагированию, слаженности, повышается мобильность наших подразделений. Вся эта работа идет в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами», — резюмировал главнокомандующий.