​Криштиану Роналду, возможно, покинет «Реал»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» этим летом, возможно, покинет команду, передает polit.ru со ссылкой на португальское издание A Bola.

В Испании футболист подвергся обвинениям в уклонении от уплаты налогов, в связи с чем и рассматривает завершение работы в клубе. Отметим, что сумма иска, который подала против звезды испанская прокуратура, составляет 14,7 миллиона евро невыплаченных налогов.

В «Реале» стремления Роналду не комментируют, но известно, что ему посоветовали заплатить налоги и играть спокойно.