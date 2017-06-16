​На Урале студентка защитила диплом по фильму «Он вам не Димон»

Диплом выпускницы журфака Уральского федерального университета Анны Веселовой частично посвящен фильму «Он вам не Димон», передает Znak.com: несмотря на то, что защита состоялась, автор работы рассказала, что ее «раз десять» отговаривали писать работу по этой теме. Так, профессор Марина Мясникова «говорила, что боится, что в университете об этом узнают, и кого-то могут уволить», — отметила Веселова.

После того, как работа все-таки была создана, руководитель просила, чтобы студентка не рассказывала о фильме на защите диплома. «Говорила, что напишет плохой отзыв. На защите я рассказывала про другие фильмы, которые разбирала, но в итоге она все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла», — рассказала студентка.

В анализе Анна Веселова отметила не только сильные — эмоциональные стороны расследования, но и слабые — фактологические.