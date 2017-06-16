​Йоко Оно впишут в соавторы Imagine

Йоко Оно, вдова Джона Леннона, будет вписана в соавторы его песни Imagine, передает «Союз»: напомним, что до этого времени автором хита вышедшего в 1971 году, указывался только битл, а Оно и Фил Спектор назывались сопродюсерами.

В качестве аргумента Йоко Оно на церемонии вручения премии CentennialSongAwardв Нью-Йорке показала отрывок из интервью Леннона 1980 года, в котором покойный битл заявил, что его супруга заслужила право называться соавтором, поскольку вдохновила его.