​Владимир Путин заметил «неудобные» вопросы во время «Прямой линии»

Российский президент Владимир Путин во время вчерашней «Прямой линии» заметил вопросы, которые всплывали на больших экранах: отметим, что там были и неудобные для него реплики.

Об этом рассказал в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Помимо этого все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», — заверил чиновник.

Многие из вопросов «носят эмоциональный характер, который не подразумевает ответа», отметил Песков.