​Россия немного сдала позиции в рейтинге самых инновационных стран

В рейтинге The Global Innovation Index, опубликованном накануне на сайте GII, Россия обнаруживается на 45 месте из 127 — это на две позиции ниже, чем в прошлом рейтинге.

Наши соседи в индексе самых инновационных стран — Вьетнам, Чили, Греция и Турция. Пальма первенства традиционно принадлежит Швейцарии (она стала первой в седьмой раз). Также в десятке — Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия, Ирландия.

Украина в рейтинге поднялась выше России: она получила в этом году индекс 37,6, притом что в прошлые годы она опускалась на 64 место (2015 год) и на 71 место (2013 год).