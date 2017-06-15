​Путин рассказал о рождении второго внука

Во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин не смог уйти от вопросов о семье. Так, говоря о своих детях, он отметил, что они, «несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве, и внуки тоже живут здесь. Живут нормальной рядовой жизнью».

Недавно у Владимира Путина родился второй внук. «Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми росли», — объяснил свое нежелание говорить о них что-то конкретной.