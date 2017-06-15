​Путин пообещал защищать Крым всеми имеющимися средствами

Россия будет защищать Крым всеми имеющимися в ее распоряжении средствами, заявил в интервью Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин. Таким образом он ответил на вопрос об облете российским боевым самолетом эсминца Donald Cook в Черном море в 2014 году.

Эта ситуация не сравнима с Карибским кризисом, отметил Путина, так как тогда мир стоял на пороге ядерной войны, а сейчас до этого не дошло. «Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны «Бастион», — добавил глава государства. — Против таких ракетных систем такое судно, как Donald Cook, беззащитно».

«Если мы видим угрозу для нашей территории, а Крым — это наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — заключил Владимир Путин.