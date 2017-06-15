​Умер актер Алексей Баталов

Советский и российский актер Алексей Баталов умер сегодня утром, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на друга артиста. Владимир Иванов рассказал, что Баталов умер во сне — он находится в одной из больниц Москвы, куда попал в феврале после операции на бедре.

Актеру было 88 лет. Зрители помнят и любят его по ролям в кино — он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит».