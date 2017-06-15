​Умер писатель Баян Ширянов

Российский писатель Баян Ширянов сегодня ночью умер: об этом сообщено в группе фейсбука «Помоги Баяну Ширянову»

Писателя ранее госпитализировали в тяжелом состоянии: он страдал от энцефалопатии, варикоза и цирроза.

Баян Ширянов (настоящее имя Кирилл Воробьев) стал известен в стране в 90-е годы, написав и выпустив роман «Низший пилотаж» о жизни наркоманов. Позже он дополнил книгу еще двумя — «Верховный пилотаж» и «Срединный пилотаж». С последней, кстати, связан скандал: в 2002 году активисты движения «Идущие вместе» требовали проверить роман на порнографию, однако в итоге ее там не нашли.

Теперь в группе фейсбука идут сборы на похороны писателя.