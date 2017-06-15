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​Кремль: Россияне жалуются, что достучаться до Путина проще, чем до региональных властей, и это «весьма больно»

В ходе подготовки прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал об организационных встречах с участниками мероприятия. Напомним, что Кремль отрицает их репетиционный характер. Вместо этого представитель администрации президента рассказал, что россияне жалуются на то, что достучаться до главы государства проще, чем до региональных властей.

На прямую линию приходит традиционно много вопросов, связанных с «житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи», но решать их могут именно региональные чиновники. «По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — сказал Песков, добавив, что «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».

Напомним, что прямой эфир с главой государства стартует сегодня в 12 часов по Москве: она пройдет в эфире нескольких федеральных телеканалов, включая Первый и «Россия-1».


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Сегодня в 11:30, просмотров: 156, комментариев: 0


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