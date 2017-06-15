​Госдума увеличит штраф за непропуск пешехода

Штраф за непропуск пешехода в России может быть увеличен в ближайшее время, сообщает «Эхо Москвы»: Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект.

В пояснительной записке к нему сказано, что действующее наказание оказалось не достаточно эффективным. Напомним, что максимальная мера сегодня — полторы тысячи рублей штрафа. Депутатам предлагают к этой сумме накинуть тысячу рублей и довести сумму до 2,5 тысячи рублей.