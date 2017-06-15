​Средняя цена бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей за литр

Литр бензина Аи-95 в России впервые стал стоить 40 рублей в среднем: за неделю он прибавил в стоимости девять копеек, сообщает polit.ru со ссылкой на отчет Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

Так, на неделе с 4 по 11 июня литр Аи-95 подорожал в среднем до 40,44 рубля.

Средняя цена на Аи-92 также увеличилась, причем сильнее, чем Аи-95 — на 16 копеек, до 37,35 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на восемь копеек — сегодня оно стоит 38,17 рубля за литр.

Дороже всего литр бензина стоит на Дальнем Востоке — в среднем 45,02 рубля, дешевле всего — в Сибирском округе: 38,08 рубля.

В Югре Аи-92 стоит 37,66 рубля в среднем, Аи-95 — 39,87 рубля.

Полный вариант доклада ЦДУ ТЭК можно прочитать здесь (PDF).