​Путин: Конфликт в Донбассе был спровоцирован властями Украины

Власти Украины сами виноваты в том, что в Донбассе разгорелся конфликт: такой вывод можно сделать по результатам очередного разговора президента РФ Владимира Путина и американского режиссера Оливера Стоуна. В процессе подготовки фильма о российском лидере он рассказал, что Киев применял спецслужбы против несогласных, а Крым отошел к России по воле жителей полуострова, которые «не хотели жить под властью националистов».

«Люди были напуганы разгулом национализма, радикализма», — говорит лидер о перевороте на Украине в 2014 году, его слова сегодня приводит ТАСС. Масла в огонь подлило намерение властей «принять закон, ограничивающий действие русского языка».

Люди в Донбассе этот переворот не приняли, резюмировал Путин: «Сначала их стали пытаться арестовать с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы специальных служб и по ночам начали людей выкрадывать, увозить в тюрьму. Естественно, люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие». Вместо диалога Киев начал использовать спецслужбы и армию. «Впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам», — отметил он. После того, как президентом стал Петр Порошенко, Путин неоднократно призывал его «воздержаться от крайних действий», но тот остался при своем. «Он все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополченцами, что конечно, очень печально. Это всегда трагедия, когда люди гибнут. Но, когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи», — заключил российский лидер.

Напомним, что четырехсерийный фильм Оливера Стоуна готовится не только для американского ТВ: он будет показан на Первом канале, первая серия — 19 июня.