​На сиквел «Фантастических зверей» собирают молодых артистов

Герои второй серии фильма «Фантастические звери и места их обитания» значительно помолодеют, сообщает InterMedia со ссылкой на сайт Pottermore, где появилось обращение к юным актерам.

Так, создатели ленты ищут артистов от 16 до 18 лет на роль Альбуса Дамблдора и его антагониста Геллерта Гриндевальда. Также набирают актеров 13-16 лет, из которых в фильме выйдут Ньют Саламандер, его школьная подруга Лита Лестрейндж и другие.

Для приглашения на кастинг нужно всего лишь приложить свежее цветное фото — и быть гражданином Великобритании, Ирландии или другой страны Евросоюза.

Ожидается, что картина выйдет на экраны 16 ноября следующего года.