Россияне при получении паспорта, возможно, вскоре будут приносить присягу

В день получения паспорта юный россиянин должен приносить присягу, подала идею руководитель общественного объединения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Как передает RT, она направила письмо с этим предложением президенту РФ Владимиру Путину.

«Принятие присяги гражданина Российской Федерации будет нести важную функцию, способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и повышению гражданской ответственности нашей молодежи», — говорится в тексте.

На сайте Национального родительского комитета разъясняется что руководитель организации «выступает в поддержку традиционных ценностей, семьи, против внедрения в России технологий по необоснованному изъятию детей у родителей, против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и прочих разработок, направленных на деградацию и разложение российской семьи и российского общества».

Напомним, что паспорта в России получают в 14 лет.

Ранее стало известно, что руководство страны рассматривает возможность клятвы при получении гражданства: накануне два варианта текста были представлены на сайте нижней палаты российского парламента.