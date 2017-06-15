​Госдума одобрила запрет на анонимность сим-карт

Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает нелегальное распространение сим-карт, и законопроект о регулировании работы мессенджеров.

Как передает polit.ru, первый закон запрещает продажу симок людям без паспорта, а также предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний, пользующихся корпоративными тарифами.

Второй закон предполагает, что все пользователи мессенджеров должны быть идентифицированы «в порядке, устанавливаемом правительством РФ».