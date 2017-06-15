​Госдума одобрила запрет на анонимность сим-карт

Госдума накануне приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает нелегальное распространение сим-карт, и законопроект о регулировании работы мессенджеров.
Как передает polit.ru, первый закон запрещает продажу симок людям без паспорта, а также предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний, пользующихся корпоративными тарифами.
Второй закон предполагает, что все пользователи мессенджеров должны быть идентифицированы «в порядке, устанавливаемом правительством РФ».
Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00