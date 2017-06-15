​РПЦ издаст 60 учебников по теологии

Новые учебники по теологии будут изданы в ближайшее время: Русская православная церковь ведет активную подготовку, сообщил глава пресс-службы РПЦ митрополит Иларион.

«Всего нами запланировано издание порядка шестидесяти учебников по всем направлениям церковной науки, — отметил он на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательной пространстве», его слова передает «Интерфакс». — Я надеюсь, что они будут в не меньшей степени востребованы на кафедрах теологии в светских университетах».

Напомним, что накануне Минюст утвердил научные степени по теологии, а в начале июня была защищена первая кандидатская диссертация по специальности.