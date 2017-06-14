​Житель Пензы съездил выбросить мусор на такси

Один из жителей Пензы выбросил мусор, вызвав такси. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ. Те пишут, что в город вошел известный федеральный перевозчик, и местные конкуренты решили устроить ему провокацию. Так в соцсетях появилось видео, на котором мужчина вызывает машину нового сервиса и приказывает отправляться на ближайшую помойку.

Водитель в этой ситуации сделал ровно то, что требовалось — обеспечил доставку клиента и двух мешков мусора. Отмечается, что за работу он взял 50 рублей: судя по всему, это меньше, чем у остроумных конкурентов.