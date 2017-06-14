​Кремль признал, что с участниками прямой линии с Путиными проводят встречи

Встречи с участниками прямой линии с российским президентом Владимиром Путиным действительно проводятся: так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал соответствующие сообщения СМИ. Встречи носят организационный характер и не являются репетицией беседы, подчеркнул чиновник.

«Организаторы действительно встречаются с гостями, а это и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию, — отметил он. — Действительно, с ними регулярно перед эфиром проводят встречи, где им рассказывают, как будет проходить мероприятие, во сколько и как нужно приехать. Это обычные логистические и организационные моменты».

Это, «наверное, неправильно называть какой-то репетицией, здесь репетиция абсолютно невозможна», — добавил он, его слова приводит polit.ru.

Напомним, что прямой эфир с главой государства стартует уже завтра в 12 часов по Москве.