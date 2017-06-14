​Совет Федерации создал Временную комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

Временная комиссия по борьбе с иностранным вмешательством создана в Совете Федерации, сообщает «Эхо Москвы». По замыслу сенаторов, она должна защищать суверенитет страны.

Главой стал сенатор Андрей Климов, который заявил, что среди основных задач комиссии будут сбор, анализ и обобщение информации. В первую очередь новая комиссия подготовит доклад об иностранном вмешательстве в президентские выборы в России — он будет представлен к осени. Также в состав вошли члены Совфеда Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.