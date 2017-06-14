​Минюст утвердил научные степени по теологии

В российской научной сфере учреждены научные степени по теологии: о приказе Минюста сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

«Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор — имеет право быть», — заявила министр на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» в Национальном исследовательском ядерном университете . Ее слова приводит РИА Новости.

Отметим, что в начале июня в стране была защищена первая кандидатская диссертация по специальности «Теология»: она посвящена исследованию трудов святителя Филарета Московского.