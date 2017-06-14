​Кремль заявил о нежелательности нового санкционного противостояния с Западом

Руководство РФ заявило, что не хотело бы выходить в новое санкционное противостояние с Западом.

«Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике. Но это не наш выбор», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Ведомости».

Отметим, это заявление стало реакцией на соглашение о расширении санкций в отношении России за ее предполагаемое кибервмешательство в американские выборы и действия в Сирии и на Украине. Соглашения достигли Комитет по международным делам и банковский комитет сената США. Объектом новых санкций могут стать транспортная и добывающая отрасли российской экономики.