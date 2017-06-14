​KFC отправит фастфуд в стратосферу и вернет на землю

Сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с частным космическим стартапом World View запусти в стратосферу свой бургер. Проморолик мероприятия опубликован на YouTube-канале компании.

Запуск запланирован на 21 июня и будет транслироваться в прямом эфире. «Зингер» проведет в путешествии четыре дня.

Полет пройдет на разработанном стартапом воздушной шаре с капсулой. Создатели, проводя эту забавную акцию, хотят показать, каких успехов они добились в технологии для полета в стратосферу. Бургер планируют вернуть на Землю.

В 2014 году владельцы лондонского фастфуда Chosen Bun отправляли в космос свою продукцию — бургер и картошку фри. Британцы рассказали, что в запуске не было ничего сложного, но о дальнейшей судьбе продуктов не упомянули.