​Белоруссия отказалась от расчета резервов в рублях

Белоруссия теперь будет вести расчет золотовалютных резервов по международным стандартам, сообщается на сайте Национального банка. Таким образом, страна решила отказаться от расчета резервов в рублях: регулятор отменил свое постановление от 2004 года о правилах расчета резервных активов в национальном определении. По нему, расчет величины резервов велся с использованием двух методик, одна из которых учитывала средства в российских рублях и других валютах, не признанных резервными МВФ, золото в слитках, драгоценные камни.

Теперь методика предписывает учитывать доллар и резервные валюты фонда, а также монетарное золото.