​Госдума приняла закон о реновации

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о реновации пятиэтажек в Москве. За него проголосовали 399 депутатов, сообщает РБК, отмечая, что законопроект теперь должен быть рассмотрен Советом Федерации и президентом.

Напомним, что второе чтение законопроекта состоялось 9 июня, оно включало 138 поправок от депутатов. Главная из них —поправка, связывающая очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием.

Кстати: Судя по опросу siapress.ru вопрос обновления жилья в столице не трогает аудиторию портала, состоящую в основном из сургутян.