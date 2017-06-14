​Губернатор Тюменской области отмечает день рождения // Исторический ФОТОФАКТ внутри новости!

Сегодня свой 48-й день рождения отмечает губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В честь этого события в телеграм-канале пресс-службы региона была размещена историческая фотография губернатора в детстве.

Напомним, что у руля региона он встал в 2005 году, до этого работал вице-губернатором области, мэром Тюмени. Будучи банкиром по образованию, Якушев сегодня активно применяет наработанный опыт в финансовой сфере: область под его руководством выбивается в лидеры по привлечению инвестиций и развитию экономики.