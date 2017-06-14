​Банк России в пятницу снова снизит ключевую ставку

Банк России на опорном заседании 16 июня снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, считают аналитики. Этот шаг позволит сделать инфляция и инфляционные ожидания населения, находящиеся у минимальных уровней. Эксперты также не исключают, что после понижение ставки 16 июня ЦБ может взять паузу.

Как напоминает Российская газета, Центробанк начал новый цикл снижения ключевых ставок в марте этого года, опустив с 10 до 9,75 процентов. В конце апреле ставка снизилась до 9,25 процента. Такое понижение они объясняли тем, что приближается рост годовой инфляции к целевому уровню. Дальнейшее снижение ключевой ставки зависело в конце апреля от динамики нефтяных цен и инфляции, а также от развития экономики, следовало из релиза ЦБ.