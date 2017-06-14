​Рособрнадзор поинтересуется мнениями выпускников о ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проводит опрос на официальном портале ЕГЭ: чиновники интересуются мнением выпускников об итоговых испытаниях, сообщает департамент образования округа.

«Выпускники, будущие и настоящие, нам важно понимать ваше отношение к ЕГЭ, что вы думаете об экзамене в его текущей форме и каким вы видите его в будущем, что вам нравится и не нравится, что помогает и что мешает. Восемь вопросов по два варианта ответа — это не займет много времени», — говорится в обращении Рособрнадзора.

Принять участие в голосовании можно до 25 июня на сайте ведомства.