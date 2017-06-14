​Госдеп США не поздравил российское руководство с Днем России

Госдеп США больше не будет распространять поздравления других государств с их праздниками в форме пресс-релизов. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения российского посольства в Вашингтоне о том, что руководство РФ не получило поздравлений с Днем России. «Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства», — отметили в Госдепе.