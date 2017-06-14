​Мировые цены на нефть снова снижаются

Данные электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах свидетельствуют о снижении мировых цен на нефть.
Так, июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали на 1,03 процента и составили 45,98 доллара за баррель.
На Лондонской бирже фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,86 процентов: она торгуется по 48,30 доллара за баррель.
Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00