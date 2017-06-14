​Владимир Путин заявил, что государство не контролирует СМИ в России

Государство в России не контролирует СМИ, заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент РФ Владимир Путин. Проблема оппозиции — не в том, что контроль якобы имеется, а в том, что она не предлагает избирателям интересные программы.

«Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто», — отметил Путин, его слова приводит РИА Новости. «Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», — добавил он.

Отметим, что четырехсерийный фильм Стоуна покажет не только американское ТВ: с 19 июня он будет идти по Первому каналу.