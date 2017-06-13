ООН: В Донбассе с 2014 года погибло более 10 тысяч человек

В военном конфликте в Донбассе с апреля 2014 года погибло более десяти тысяч человек, говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации на Украине.

«С начала конфликта в середине апреля 2014 года по 15 мая 2017 погибли по крайней мере 10090 человек, включая 2777 мирных жителей, и порядка 23, 966 человек пострадали», — говорится в документе.

Авторы доклада также отмечают, что 16 миллиона человек покинули дома, три миллиона еще находятся в зонах боевых действий и подконтрольных вооруженным группам территориях.