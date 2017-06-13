​Спикер Госдумы: Мирное небо над головой обеспечит только Путин

Только один кандидат на президентских выборах 2018 года может обеспечить благополучие россиян: это Владимир Путин, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович», — приводят слова председателя нижней палаты российского парламента «Ведомости». При этом Володин выразил опасение, что ближе к выборам возможны всяческие провокации, чтобы помешать россиянам сделать верный выбор.

Интересно, что сам кандидат до сих пор не заявлял о своем твердом желании участвовать в выборах: по словам главы ЛДПР Владимира Жириновского, о том, намерен Путин баллотироваться или нет, станет известно только к концу этого года. Выборы, напомним, назначены на март 2018 года.