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​Кремль отказался считать антикоррупционные митинги опасными для власти

Опасны только провокации, говорит Дмитрий Песков

Протестные акции, которые прошли 12 июня по всей России, не опасны для кремля, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше — это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — отметил представитель Кремля, признав, однако, опасность провокационных действий на несогласованных митингах для граждан. «Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно, — подчеркнул он. — Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан. В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия».


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Сегодня в 16:52, просмотров: 137, комментариев: 0


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