​Минздрав отказал в лекарствах иногородним пациентам СПИД-центра

Министерство здравоохранения РФ в письме, направленном в Роспотребнадзор, заявил, что тот не имеет полномочий по организации оказания медпомощи пациентам Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В бюджете РФ на этот год соответствующие средства не предусмотрены, поскольку СПИД-центр при формировании заявки на препараты не представил доказательства, что его пациенты не наблюдаются также по месту жительства.

О письме сообщает «Коммерсантъ»: журналисты напоминают, что большинство его пациентов специально приезжают на лечение в Москву из других регионов. Теперь с августа этого года они не смогут получать лекарства в организации, заявила старший научный сотрудник Федерального центра СПИДа Наталья Ладная.

«Довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России. Мы первые начали лечить ВИЧ в 1987 году. У нас есть лицензия на лечебную деятельность», — прокомментировал ситуацию глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский.